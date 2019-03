später lesen Pauschale in voller Höhe NRW-Kommunen erhalten in diesem Jahr 430 Millionen Euro für Flüchtlingsintegration FOTO: Hans-Juergen Bauer (hjba) FOTO: Hans-Juergen Bauer (hjba) Teilen

Twittern

Teilen



Die Landesregierung leitet die an sie vom Bund ausgezahlte Pauschale für die Integration von Flüchtlingen in diesem Jahr erstmals in voller Höhe an die Kommunen weiter. Entsprechende Gesetzesentwürfe billigte das Kabinett am Dienstag