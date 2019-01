später lesen Auch im Kreis Mettmann und im Oberbergischen Kreis Polizei zerschlägt bundesweiten „Ku-Klux-Klan“-Ableger gewaltbereiter Neonazis FOTO: LKA Baden-Württemberg FOTO: LKA Baden-Württemberg Teilen

Mit einer Großrazzia ist die Polizei am Mittwoch in acht Bundesländern gegen ein mutmaßlich gewaltbereites kriminelles Netzwerk von Neonazis vorgegangen - auch im Kreis Mettmann. Der Einsatz richtete sich gegen die Vereinigung „National Social Knights of the Ku-Klux-Klan Deutschland“. Es wurden verbotene Waffen gefunden.