Landesregierung will mehr Carsharing anschieben

Die Landesregierung will den Ausbau von Carsharing-Angeboten in Nordrhein-Westfalen anschieben. Städte und Gemeinden sollen für diese Fahrzeuge künftig auch Parkplätze auf innerstädtischen Straßen ausweisen dürfen - statt nur an Bundesstraßen wie bisher.