NRW zieht immer mehr Besucher an

Immer mehr Besucher kommen nach Nordrhein-Westfalen. Von Januar bis September 2018 übernachteten mehr als 17,7 Millionen Gäste in NRW - das bedeutet ein Plus von 1,4 Prozent im Vergleich zum Vorjahr.

Das teilte das Statistische Landesamt am Dienstag mit. Zu den Gästen zählten nicht nur Urlaubstouristen, sondern auch Geschäftsreisende. Erfasst wurden 5112 nordrhein-westfälische Beherbergungsbetriebe, vom Luxushotel bis zum Campingplatz. Insgesamt wurden hier 39,2 Millionen Übernachtungen verbucht. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum erhöhte sich die Zahl der Übernachtungen um 0,6 Prozent. Die Besucherzahl legte im Vergleich zum Vorjahr um fast 1,4 Prozent zu.

Ob aus privaten oder dienstlichen Gründen - die Übernachtungen in der Region kurbeln die Umsätze in vielen Branchen an, etwa im Gaststättengewerbe oder dem Einzelhandel. Das Statistische Landesamt berücksichtigte bei seiner Statistik Beherbergungsbetriebe mit mindestens zehn Gästebetten und Campingplätze. Überraschend ist hierbei die Zahl der Inlandsreisenden: Die Zahl der Gäste aus Deutschland stieg um 2,1 Prozent. Dagegen nahm die Zahl der Auslandsgäste um 0,6 Prozent ab. Dieser Trend zeigte sich auch bei der Zahl der Übernachtungen.

Bei den Gästezahlen erzielten in den ersten drei Quartalen dieses Jahres die Regionen Düsseldorf und Köln die höchsten Zuwächse. Auch das Ruhrgebiet legte deutlich zu. Bei den Übernachtungszahlen gab es die größten Steigerungen im Siegerland. Rückgänge mussten vor allem das Bergische Städtedreieck, die Region Bonn und das Münsterland hinnehmen.

(özi)