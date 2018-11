Kommt heute der erste Schnee?

Wetter in NRW

Mehr als ein paar Schneeflocken gibt es, trotz kalter Temperaturen, im Rheinland heute wohl nicht zu sehen. Der nördliche Niederrhein könnte am späten Nachmittag aber „überzuckert“ werden.

Auf eine schneebedeckte Winterlandschaft müssen die Rheinländer wohl noch etwas warten. Zwar könnten am Dienstag kurzzeitig ein paar Flocken fallen. „Mit größerem Schneefall ist allerdings in dieser Region nicht zu rechnen“, sagt ein Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes. Dafür seien die Temperaturen tagsüber, gerade in den Stadtgebieten wie Düsseldorf oder Krefeld, zu mild.

Ein wenig Schnee wird NRW schon bekommen, allerdings im nördlichen Sauerland oder Richtung Teutoburger Wald. Das Niederschlagsgebiet mit Schnee und Schneeregen zieht im Laufe des Tages von Hessen, über das Sauerland und Ostwestfalen Richtung Niedersachsen. Der Hauptschneefall wird im Rothaargebirge erwartet. Das Rheinland wird von dem Niederschlagsgebiet nur gestreift. Mit etwas Glück könnte sich am nördlichen Niederrhein am späten Nachmittag eine ganz dünne, feine Schneedecke bilden.

In ganz NRW bleibt es tagsüber dennoch sehr kalt. Die Temperaturen liegen bei 0 Grad Celsius oder wenig Grad darüber. Luftfrost wird nicht erwartet, zum Abend ist jedoch, gerade in den ländlicheren Regionen, wieder mit Bodenfrost zu rechnen.

In den nächsten Tagen ist kein weiterer Schneefall zu erwarten. Ab Mittwoch ist das Land schon wieder niederschlagsfrei. Der Himmel klärt auf, und es wird freundlich.

(ahar)