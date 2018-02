später lesen Zahlen steigen seit Jahren NS-Gedenkstätten in NRW mit Besucherrekord FOTO: dpa, cas kno FOTO: dpa, cas kno Teilen

In Nordrhein-Westfalen gibt es 28 Gedenkstätten, die an die Opfer des Nationalsozialismus erinnern. Nie haben so viele Menschen diese Orte besucht wie im vergangenen Jahr.