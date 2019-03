Bargeld und Schmuck erbeuteten die beiden Männer erbeuten, die in Oer-Erkenschwick am Donnerstagmorgen einen Juwelier überfielen. Die Polizei suchte per Hubschrauber nach ihnen. Bislang ohne Erfolg.

Als die beiden Männer am Donnerstag gegen 9.30 Uhr den Juwelier in Oer-Erkenschwick betreten, tragen sie einen weißen Overall und haben Schusswaffen dabei. Sie bedrohen die Mitarbeiter des Ladens. Einer wird dabei am Kopf verletzt. Vermutlich wurde ihm mit der Waffe auf den Kopf geschlagen. Die beiden erbeuteten laut Polizeiangaben Bargeld und etwas Schmuck und flüchteten anschließend auf einem Roller.

Zwar leitete die Polizei schnell eine Suche per Hubschrauber ein. Von den beiden Flüchtigen fehlt bislang jedoch jede Spur. Nur den Roller fand die Polizei in der Nähe einer Schule. Er war in Brand gesteckt worden.

Inzwischen ist die Fahndung abgebrochen worden.

