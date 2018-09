Das sind die Dirndl-Trends 2018

Wenn es wieder heißt „O’zapft is“ schmeißt sich einmal im Jahr auch die Damenwelt aus NRW in das bayrische Trachtenkleid. Welche Variationen des Klassikers in diesem Jahr besonders im Trend liegen, haben wir für Sie gesammelt. Von Sabine Kricke

Das traditionelle Dirndl besteht meist aus einem klassisch geschnittenen Kleid mit einer Bluse darunter und einer Schürze über dem Rock. Schürze und Kleid variieren dabei in zahlreichen Farben und Mustern, die Bluse ist hingegen in der Regel immer weiß und hat einen kastenförmigen (oft tiefen) Ausschnitt.

Bei den Variationen gab es in den vergangenen Jahren kaum etwas, das es nicht gab: Von knallig pinkfarbenen Kleidern bis hin zu goldig-glitzernden und aufwendig verzierten Schürzen war alles dabei.

In diesem Jahr sehen die Trends jedoch anders aus: Die Dirndl-Mode übt sich in nobler Zurückhaltung. Die Designer besinnen sich viel mehr auf den traditionellen und funktionellen Charakter der Kleider und verzichten auf auffällige Verzierungen und Knallfarben. Das heißt jedoch nicht, dass der Klassiker in diesem Jahr kein Hingucker ist: Vielmehr bestechen die neuen Modelle durch hochwertige Qualität, Natürlichkeit und hochgeschlossene Blusen - die mindestens genauso aufregend sind, wie die freizügigeren Varianten.

Damit die Damenwelt perfekt für die bayrischen Feste gestylt ist, haben wir uns die Trends für das Jahr 2018 einmal näher angeschaut. Damit auch die Frisur perfekt auf den Dirndl-Look abgestimmt ist, haben wir hier die Frisuren-Trends für Sie.

Wer nicht gleich nach München reisen will, um bayrische Fröhlichkeit und eine Maß Bier zu genießen, der kann eines der zahlreichen Oktoberfeste zwischen Xanten und Remscheid besuchen. Welche Feste es in der Region gibt, lesen Sie hier.