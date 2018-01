Orkantief erreicht am Donnerstag NRW

Ein Ende des schlechten Wetters in Nordrhein-Westfalen ist weiterhin nicht in Sicht. Am Donnerstag drohen orkanartige Böen - und es bleibt nass.





Menschen in Nordrhein-Westfalen müssen sich nach den Schneeschauern vom Mittwochmorgen schon auf die nächste Schlechtwetterfront gefasst machen. Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) in Essen drohen am Donnerstag orkanartige Böen mit einer Geschwindigkeit von bis zu 130 Kilometern pro Stunde. "Am Vormittag nähert sich das Orkantief aus Richtung Westen, bis zum Nachmittag nimmt die Stärke der Böen zu, erst am frühen Abend entspannt sich die Lage", sagt DWD-Meteorologin Jana Beck. Die Temperaturen steigen am Donnerstag nicht über sieben bis zehn Grad. Auch in tieferen Lagen kann es Schneeschauer geben.





Am Freitag soll es leicht abkühlen, auch der Wind soll sich legen. Der DWD rechnet mit Temperaturen von drei bis fünf Grad. Wirklich schön wird das Wetter aber nicht: "Es kommen immer wieder Tiefdruckgebiete auf uns zu, das Wetter bleibt wechselhaft", sagt Beck.





Wie sie sich bei Unwetter verhalten sollten, lesen Sie hier.





Hier gibt es nützliche Tipps für Autofahrer.