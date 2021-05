Gesundheit : Wie Corona die Pflege-Ausbildung verändert

Arbeiten auf der Intensivstation in Corona-Zeiten: Nicht nur für das Intensivpflegepersonal ist alles komplizierter und aufwändiger geworden. Auch für Auszubildenden, die Verantwortung für Patienten erst noch lernen müssen. Foto: dpa/Robert Michael

Trier Trotz des Applauses für die „Corona-Helden“ bleibt die Situation für Pflegende in Kliniken angespannt. Das zeigt sich auch in der Ausbildung, wo Pflegeschüler den Dienst am Menschen lernen sollen und Einschränkungen erleben. Warum wollen junge Leute dennoch in die Pflege? Was motiviert sie? Beispiele aus der Region.