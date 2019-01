Nach dem Tod eines Kleinkindes in Plettenberg im Sauerland steht der Pflegevater unter Verdacht. Das einjährige Kind war an schweren Verletzungen gestorben - laut Obduktion durch Gewalteinwirkung.

Gegen den Vater wurde Haftbefehl wegen Verdachts der Körperverletzung mit Todesfolge beantragt, wie die Staatsanwaltschaft Hagen und die Polizei am Freitag mitteilten. Das einjährige Kind starb demnach aufgrund schwerer Verletzungen.

Die Pflegeeltern hatten das Kleinkind am Mittwochabend in das Klinikum Lüdenscheid gebracht. Aufgrund der Schwere der Verletzungen musste das Kind noch in der Nacht in das Universitätsklinikum nach Essen geflogen werden, wo es dann am frühen Donnerstagmorgen starb. Nach dem Ergebnis der Obduktion starb das Kind aufgrund von Gewalteinwirkung.

Die Pflegeeltern wurden in der Nacht zu Donnerstag vorläufig festgenommen. Die Ermittlungen konzentrieren sich derzeit auf den Pflegevater. Er sollte noch am Freitag einem Haftrichter vorgeführt werden. Ein Tatverdacht gegen die Pflegemutter ließ sich dagegen nicht erhärten. Sie kam wieder auf freien Fuß. Die Polizei hat eine Mordkommission eingerichtet.

