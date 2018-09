später lesen Blauer Brief der Polizei Elternteil fährt Kind vor der Schule über den Fuß FOTO: dpa / Carsten Rehder FOTO: dpa / Carsten Rehder Teilen

Twittern

Teilen



Die Polizei in Gütersloh hat sich in einem offenen Brief an Eltern von Grundschulkindern gewandt, die ihre Sprösslinge bis vor die Schultür fahren. Anlass ist ein Unfall mit einem neunjährigen Mädchen.