später lesen Landesreiterstaffel NRW Polizeipferde suchen ein neues Zuhause FOTO: dpa FOTO: dpa Teilen

Twittern

Teilen



Die Pferde der Landesreiterstaffel in NRW sind an zwei Standorten untergebracht. Bald sollen sie an einem Standort zusammengezogen werden. Mögliche Standorte sind schon im Gespräch.