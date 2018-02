Randalierer in Lünen beschädigt Autos und schläft dann ein

Ein 24-Jähriger aus dem westfälischen Lünen ist in der Nacht zum Samstag der Dortmunder Polizei aufgefallen und festgenommen worden. Der betrunkene Autofahrer hatte zuvor drei andere Fahrzeuge beschädigt und war anschließend hinter dem Steuer eingeschlafen.

Gegen Uhr Uhr am Samstagmorgen war der Lüner mit seinem Auto in Lünen unterwegs, er prallte während der Fahrt gegen drei auf dem Gehweg geparkte Fahrzeuge. Der VW Golf blieb schließlich verkeilt in einen Ford Fiesta liegen. Als die alarmierte Polizei anrückte, war der Mann hinter dem Steuer und bei laufendem Motor eingeschlafen.

Den eingesetzten Polizeibeamten gelang es zunächst nicht, den Lüner von außen aufzuwecken, der Wagen war verschlossen. Schließlich schlugen die Polizisten die Scheibe ein, zogen den Lüner aus seinem Wagen und kontrollierten dessen Gesundheitszustand.

Als der Fahrer schließlich aufwachte, reagierte er laut Polizei überaus aggressiv, bepöbelte er die Beamten und drohte ihnen mit Klagen. Er habe schließlich nur ein bisschen von einem Kräuterschnaps getrunken.

Die Beamten vermuteten, dass es dann doch etwas mehr Alkohol war und auch Drogenkonsum konnte nicht ausgeschlossen werden, daher musste der 24-Jährige zur Abgabe zweier Blutproben mit auf die Polizeiwache. Der Führerschein wurde sichergestellt und der PKW mit Totalschaden abgeschleppt.