später lesen Hunderte Pflanzen entdeckt Rauch enttarnt Hanfplantage in leerem Haus in Aachen FOTO: Peter Kim/ Shutterstock.com FOTO: Peter Kim/ Shutterstock.com Teilen

Twittern

Teilen



Ein Kabelbrand in der Heizanlage hat eine Hanfplantage in einem leerstehenden Mehrfamilienhaus in Aachen enttarnt.