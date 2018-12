später lesen Schwerpunkt NRW Razzia gegen die italienische Mafia ’Ndrangheta FOTO: RP / dpa FOTO: RP / dpa Teilen

Am Mittwochmorgen haben Einsatzkräfte in mehreren Ländern eine Razzia gegen die organisierte Kriminalität gestartet. Es gibt Durchsuchungen und Festnahmen. In Deutschland gab es Einsätze in Nordrhein-Westfalen und Bayern. Von Carola Siedentop