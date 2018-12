später lesen Im Regionalzug bei Selm Betrunkener bedroht Fahrgäste mit Softair-Waffe FOTO: dpa / Friso Gentsch FOTO: dpa / Friso Gentsch Teilen

In einem Regionalzug in Selm im südlichen Münsterland hat am Freitagabend ein betrunkener Mann Fahrgäste mit einer Softair-Pistole bedroht. Im Ortsteil Bork wurde er von Polizisten überwältigt.