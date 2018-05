später lesen Feuerwerksveranstaltung Junge Frauen bei "Rhein in Flammen" bedrängt Teilen

Mehrere Straf- und Gewalttaten haben die Feuerwerksveranstaltung "Rhein in Flammen" am Samstag in Bonn getrübt. Dabei sei es in zwei Fällen auch zu sexuellen Übergriffen auf junge Frauen gekommen, teilte die Polizei am Sonntag mit.