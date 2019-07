Gesundheit : Nachts müssen Rettungshubschrauber am Boden bleiben

Rettungshubschrauber dürfen in Rheinland-Pfalz nur im Hellen fliegen. Nachts müssen sie am Boden bleiben. Foto: Polizei Prüm

Trier Rettungshubschrauber in Rheinland-Pfalz dürfen nachts nicht zu Einsätzen fliegen. Ärzte kritisieren das. Im schlimmsten Fall könnte das über das Überleben von Patienten entscheiden.

Trier 2122 Einsätze hat der in Wittlich stationierte Rettungshubschrauber Christoph 10 im vergangenen Jahr geflogen. Doch es könnten noch mehr sein. Denn in Rheinland-Pfalz dürfen die Rettungshubschrauber nur von Sonnenauf- bis Sonnenuntergang fliegen. Nur der in Mainz stationierte Rettungshubschrauber darf auch bis 22 Uhr fliegen. Der Grund dafür ist, dass Nachtflüge aufwändiger sind, die Vorbereitungen dafür dauern länger, es müssen zwei Piloten an Bord sein.