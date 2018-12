später lesen Ermittler suchen dringend Zeugen Mysteriöser tödlicher Unfall beschäftigt Polizei in Roermond Teilen

Twittern

Teilen



Eine Leiche auf der Autobahn, eine schwer verletzte Frau und ein Auto in einem Maisfeld – die Polizei im niederländischen Roermond nahe an der Grenze zu Deutschland sucht in einem mysteriösen Unfall dringend nach Zeugen. Von Sabine Kricke