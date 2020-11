Portrait : Weltweiter Huddel? Lukas Jung von den Dolphins Trier wahrt Ruhe

Trier 2013 hat der heutige Dolphins-Rollstuhl-Basketballer Lukas Jung den U22-Weltmeistertitel gefeiert. Er lebt den Sport und ist trotzdem gern mit Freunden aus der Heimat unterwegs.

Schon als Kind hat Lukas Jung eigentlich überall mitgemacht. Früher, wenn seine „Jungs“ Fußball spielten, hat er sich ins Tor gesetzt, erzählt der 25-Jährige. Ohne Rollstuhl, auf den er seit frühster Kindheit angewiesen ist, einfach aufs Gras. Drei Kilometer nördlich von Ulmet im Landkreis Kusel, wo er früher Fußball spielte, – in Rathsweiler – wohnt der Rollstuhlbasketballer heute, zusammen mit seinen Eltern und den zwei jüngeren Schwestern (22 und 12 Jahre). Im Fußballverein ist er verwurzelt. „Ich versuche jedes Spiel zu gucken, kenne die alle da.“ Den Pfälzer in der Sprache kann er nicht verstecken. „Und wenn die Jungs feiern gehen, bin ich dabei.“

Wie er zu seinem Sport fand Mannschaftssport habe ihn immer schon gereizt. Seine jetzige Sportart hat er aber eher zufällig kennengelernt. Weil es in seiner Heimat damals wenige Sportangebote für Menschen mit Gehbehinderung gab, fuhren ihn seine Eltern für sein damaliges Hobby, das Handbiking, nach Mannheim zum Olympia-Stützpunkt. Die Sportart, bei der man eine Art Fahrrad mit den Händen bewegt, trainierte er hobbymäßig. Dort hörte er 2009 zufällig von der Gründung der Rolling Devils in Kaiserslautern.

Der damals 14-Jährige ging dann „einfach mal zum Training“, es gefiel ihm und er wurde Teil des Teams. Vier Jahre lang spielte er dort in der Position des 1,0-Punkte-Spielers, auch Lowpointer genannt. Denn beim Rollstuhl-Basketball gilt: Umso größer die Einschränkungen desto geringer die Kategorie-Punkte eines Spielers. Die Summe der Kategorie-Punkte eines Teams darf nicht höher als 14,5 sein. „Seit ich spiele, bin ich meine Rolle gewöhnt. Mein Ziel ist, die Scorer in gute Wurf-Positionen zu bringen,“ sagt Jung entspannt. Er treffe auch Körbe, aber im Spiel sei das nicht seine Hauptaufgabe.

Viel Zeit im Auto 2013 wurde Jung für die U22-Nationalmannschaft nominiert und feierte da noch im gleichen Jahr den Weltmeistertitel in der Türkei. Er wechselte nach Wiesbaden, spielte 2014 bei der U22-Vize-Europameisterschaft und nach einer Saison in Heidelberg wechselte er im September 2019 zu den Doneck Dolphins nach Trier. Statt in diese Städte umzuziehen hat der Sportler viele Stunden im Auto verbracht. Und nicht nur er. Auch seine Eltern, denn die fuhren ihn zu den Trainings und Spielen. Nach Heidelberg konnte er dann schon selbst fahren. Aber weil es auch da meist spät wurde, kam der Vater oft trotzdem mit. „Das weite Fahren haben wir eigentlich immer durchgezogen“, sagt Jung. Auch nach Trier braucht er eine Stunde je Strecke zweimal die Woche zum Training, aber er fühlt sich hier sehr wohl. Den Rollstuhl packt er dafür auf den Beifahrersitz seines Kombis. Für eine dritte Trainingseinheit in der Woche hat er sich die Sporthalle in Ulmet organisiert. Dort trainiert er dann allein Dribbeln, Wurf-Übungen und schnelles Rollen.