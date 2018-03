Rückblende

2017 tritt Bahnchef Rüdiger Grube wegen eines Streits über seine Vertragsverlängerung überraschend zurück.

2016 sagt die AfD-Vorsitzende Frauke Petry, angesichts des anhaltenden Flüchtlingszustroms müsse die die Polizei an der Grenze notfalls „auch von der Schusswaffe Gebrauch machen“. Politiker anderer Parteien reagieren entsetzt.

2013 feiert Südkorea seine Aufnahme in den Club der Raumfahrtnationen. Das Land schießt erfolgreich einen Satelliten ins All.

2003 verabschiedet der UN-Sicherheitsrat eine Resolution, die die sofortige Freilassung aller Soldaten im Kinder- und Jugendalter fordert und Strafen für die Rekrutierung von Kindersoldaten verlangt.

1998 bestätigt eine russische Expertenkommission nach siebenjähriger Untersuchung und Prüfung offiziell die Echtheit der Zarengebeine.

1983 schleudert ein israelischer Extremist aus Protest gegen einen geplanten Besuch von Bundeskanzler Helmut Kohl in Israel eine Handgranate in den Hof der Deutschen Botschaft in Tel Aviv. Dabei entsteht nur Sachschaden.

1968 starten nordvietnamesische Truppen und Vietcong-Rebellen eine Großoffensive gegen Südvietnam und die dort stationierten US-Einheiten („Tet-Offensive“).

1948 wird Mahatma Gandhi, Führer der indischen Freiheitsbewegung, bei einem Attentat erschossen.

1933 ernennt Reichspräsident Paul von Hindenburg Adolf Hitler zum Reichskanzler. Die NS-Propaganda bezeichnet den Tag als „Machtergreifung“.

1889 begeht der österreichische Kronprinz Rudolf im Alter von 30 Jahren mit seiner 18-jährigen Geliebten Baronesse Mary Vetsera im Jagdschloss Mayerling Selbstmord. Das Foto zeigt das Gemälde „Kronprinz Rudolf von Österreich“ von Tadeusz Ajdukiewicz. ⇥Foto:dpa