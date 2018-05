später lesen Nach schwerem Unfall in Frechen Säugling schwebt immer noch in Lebensgefahr Teilen

Twittern

Teilen



Sechs Tage nach einem Unfall in Frechen, bei dem eine Seniorin mit ihrem Auto in zwei Kinderwagen gefahren ist, schwebt ein kleines Mädchen immer noch in Lebensgefahr.