Eine seit Freitag als vermisst gemeldete Jugendliche aus Rheinland-Pfalz ist nach Polizeiangaben tot in Nordrhein-Westfalen gefunden worden. Die Leiche der 17-Jährigen wurde am Sonntagabend in einer Flüchtlingsunterkunft in der Stadt Sankt Augustin entdeckt.