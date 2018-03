später lesen Schiffbruch Schiffbrüchige nach acht Tagen aus Pazifik gerettet Teilen

Sieben Passagiere einer wahrscheinlich gesunkenen Fähre sind nach Tagen in einem hölzernen Rettungsboot auf dem Pazifik entdeckt und gerettet worden. Ein Flugzeug der neuseeländischen Luftwaffe habe die Vermissten am Sonntag etwa 300 Kilometer südöstlich des kleinen Pazifikstaats Nauru im Ozean gesichtet und ein Fischerboot zu der Stelle dirigiert, berichtete Radio New Zealand. Unter den Geretteten sei auch ein bewusstloses Baby gewesen. Ihr Schiff, die Fähre MS Butiraoi, hätte am Samstag vor einer Woche (20. Januar) in South Tarawa, der Hauptstadt des Inselstaats Kiribati, ankommen sollen. Insgesamt sollen rund 50 Menschen an Bord gewesen sein. Die übrigen 43 werden noch vermisst.