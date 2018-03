Schnee und Glätte auf Straßen in NRW

In Teilen von NRW sind mehrere Zentimeter Schnee gefallen. Autofahrer müssen mit glatten Straßen rechnen. Streufahrzeuge sind unterwegs.

In der vergangenen Nacht hat es in Nordrhein-Westfalen wieder geschneit. Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) sind in einem Streifen vom Niederrhein bis zum Rothaargebirge teilweise mehrere Zentimeter gefallen. Zunächst ist der Schnee auch liegen geblieben.

Streufahrzeuge sind seit den frühen Morgenstunden im Einsatz, vor allem auf Autobahnen und Bundesstraßen. Autofahrer müssen trotzdem mit glatten Straßen rechnen, da es weiter schneien und bei Temperaturen unter null Grad auch frieren kann.

Im Laufe des Tages soll es milder werden. Im Rheinland können die Temperaturen am Samstag bis auf vier bis sieben Grad steigen, prognostiziert der Deutsche Wetterdienst. Am Abend soll es aber wieder kälter werden. Meteorologen erwarten dann auch wieder Schnee oder Schneeregen. "Örtlich kann auch gefrierender Regen auftreten", schreiben sie in ihrer Vorausschau.

(wer)