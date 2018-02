SEK-Einsätze in Essen, Leverkusen und Langenfeld

Die Polizei hat am Dienstagmorgen mehrere Gebäude in Essen, Leverkusen und Langenfeld durchsucht. Es geht um Ermittlungen zu einer Auseinandersetzung im Dezember in einer Essener Teestube.

Am 5. Dezember hatten laut Polizei mehrere Personen ein Lokal an der Burggrafenstraße in Essen gestürmt. Sie zertrümmerten das Inventar und verletzten drei Menschen. Am gleichen Abend habe es einen weiteren Vorfall an der I. Weberstraße in Essen gegeben.

Bereits am 8. Dezember gab es in drei Lokalen in Essen mit Bezug zu den beiden Vorfällen durch. Am Dienstagmorgen durchsuchten Beamte des SEK, der Einsatzhundertschaft sowie Ermittler der Kriminalpolizei zeitgleich ein Gebäude in Essen, in Langenfeld und zwei Leverkusen. 22 Personen seien überprüft, zahlreiche Hieb- und Stichwaffen und mehrere Gasschusswaffen sichergestellt worden.

Drei Personen wurden ins Präsidium gebracht. Die Ermittlungen dauern an.

