Nach Brand in Kölner JVA Siegauen-Vergewaltiger benötigt Hauttransplantation FOTO: Federico Gambarini/dpa

Der verurteilte Vergewaltiger einer jungen Camperin in der Bonner Siegaue braucht nach dem Brand in seiner Zelle eine Hauttransplantation. Die erlittenen Verbrennungen seien so schwer, dass er im künstlichen Koma liege, sagte sein Anwalt am Dienstag. Eine Transplantation sei notwendig.