Die Silvesternacht ist in den Städten der Region nach einer ersten Bilanz weitgehend ruhig abgelaufen. Die Kölner Feuerwehr hatte weniger Einsätze als im Vorjahr. Dramatische Zwischenfälle gab es in Düsseldorf und Kaarst.

Die Silvesternacht ist in Nordrhein-Westfalen weitgehend friedlich verlaufen. Landesweit waren mit 5500 Beamten mehr als doppelt so viele wie an anderen Wochenenden im Einsatz. Sie rückten bis zum Morgen zu rund 3500 Einsätzen aus.

In Düsseldorf wurde gegen 2.30 Uhr ein Mann an der U-Bahn-Haltestelle Nikolaus-Knopp-Platz von einer Straßenbahn erfasst und schwer verletzt. Nach Angaben einer Polizeisprecherin wurde er notoperiert. Näheres war am Morgen noch nicht bekannt. Die Silvesternacht sei ansonsten recht ruhig verlaufen, wie die Sprecherin sagte.

Der Rettungsdienst der Kölner Feuerwehr musste in der Nacht 575 Mal ausrücken. "Im Vergleich zum Vorjahr ist das eine leichte Abnahme der Einsatzzahlen", wie ein Sprecher mitteilt. Die Feuerwehr hatte 153 Einsätze.

Bei einem Wohnungsbrand, der nach Angaben der Polizei von Silvesterraketen auf dem Balkon ausgelöst wurde, verendete im Kölner Stadtteil Meschenich eine Katze. Nach Angaben der Feuerwehr kam es im Umfeld der Löscharbeiten zu einer Schlägerei zwischen mehreren Personen, vier mussten vom Rettungsdienst behandelt, zwei von ihnen ins Krankenhaus gebracht werden, drei kamen in Polizeigewahrsam. Die Beamten hatten die Schlägerei mit dem Einsatz von Pfefferspray beendet. „Einen Zusammenhang zum Wohnungsbrand gibt es nach unseren Erkenntnissen nicht“, sagte ein Polizeisprecher.

In der Nacht wurde in Köln die Besatzung eines Rettungswagens "tätlich angegriffen", wie die Feuerwehr mitteilt. Es sei letztlich aber niemand verletzt worden.

Bereits am Silvestermorgen war der Akku eines Laptops in der Wohnung einer Frau in Köln-Mülheim explodiert. Die Feuerwehr brachte den Brand schnell unter Kontrolle.

Die Einsatzzahlen der Kölner Polizei und der Bundespolizei werden für den Nachmittag erwartet. Es kam zu mehreren Körperverletzungen im Stadtgebiet und auch zu einigen Sexualdelikten, wie ein Sprecher vorab sagte.

Eine "ruhige Silvesternacht" meldet die Polizei für Mönchengladbach. "Die Leute haben sich insgesamt erfreulich friedlich verhalten, es kam nur zu wenigen Streitigkeiten und Körperverletzungen in der Innenstadt", heißt es in einer ersten Bilanz. Die Polizei war mit starken Kräften im Einsatz und schnell vor Ort, um Streitende zu trennen und zu beruhigen. "Sechs Unbelehrbare mussten in Gewahrsam genommen werden." Das Einsatzaufkommen entsprach in etwa dem eines Sommerwochenendes, wenn viele Leute unterwegs sind.

In Kaarst rückte die Feuerwehr nachts zu einem Containerbrand in der Münchener Straße aus. Dort brannten die Überreste eines Feuerwerks. Am frühen Neujahrsmorgen wurde am Bahnübergang Gustav-Heinemann-Straße eine Person von einem Zug erfasst und getötet. Die Ermittlungen dauern noch an.

Das Landesamt für Zentrale Polizeiliche Dienste (LZPD) nennt in einer vorläufigen Bilanz landesweit 422 Körperverletzungsdelikte (Vorjahr 465), zu gefährlichen Körperverletzungen ist es in 161 Fällen gekommen (Vorjahr 172). In ganz NRW gibt es bisher 33 Anzeigen wegen Sexualdelikten inklusive Beleidigung auf sexueller Basis, im Vorjahr waren es 41. Die Anzahl der Fälle, in denen aus Gruppen heraus Straftaten begangen wurden, ging von 16 auf bislang 14 gemeldete Taten zurück.

Nach Angaben eines Sprechers wurden in verschiedenen Städten Polizeibeamte mit Pyrotechnik und Flaschen beworfen. 38 Beamte wurden in der Nacht im Einsatz verletzt (Vorjahr 25). Darüber hinaus haben 256 Feiernde Verletzungen erlitten (Vorjahr 234). Nach dem bisherigen Kenntnisstand gibt es auch acht Schwerverletzte, unter anderem durch selbstgebaute Böller.

