In NRW hat der Datenklau an Geldautomaten in diesem Jahr erneut massiv abgenommen. Bislang manipulierten Kriminelle 44 Mal Geldautomaten, um Kartendaten und Geheimnummer von Bankkunden auszuspähen