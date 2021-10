Flutkatastrophe : Nach dem Aufräumen kommt der Wiederaufbau

Trier Mehr als 500 regionale Betriebe suchen eine Lösung, ihr Geschäft wieder zum Anlaufen zu bringen. Viele einzelne Schicksale.

So individuell und vielfältig die regionale Wirtschaft ist, so vielfältig sind auch die Einzelschicksale der durch die Flutkatastrophe betroffenen Unternehmen in der Region. „Da staunt selbst die Investions- und Strukturbank als landeseigene Förderbank, weil es viele Sonder- und Einzelfälle und wenige Normalfälle mit Flutschäden bei den Betrieben gibt“, sagt Vera Meyer, Betriebsberaterin der Handwerkskammer (HWK) in Trier.

Immerhin mehr als 500 Gewerbebetriebe in der Region Trier sind direkt von Schäden durch Starkregen und Überschwemmungen betroffen, weitere indirekt, allein 200 Handwerksbetriebe stark bis sehr stark. „Einige von ihnen tragen sich mit dem Gedanken, ihr Unternehmen aufzugeben, darunter auch Top-Unternehmen“, sagt Meyer. In einigen Fällen liege die Betriebsaufgabe auch aus Altersgründen nahe, besonders wenn kein Nachfolger in Sicht sei. „Wir setzen alles daran, möglichst viele Betriebe, Arbeits- und Ausbildungsplätze zu retten. An diesen Zielen arbeiten wir in ständigem Austausch mit der Politik.“