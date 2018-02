später lesen Himmelsphänomen So schön leuchtet der Supermond über NRW Teilen

In der Nacht zu Donnerstag sind gleich drei Himmelsereignisse zusammengefallen: Mondfinsternis, "Blue Moon" und Supermond lockten Sternengucker in aller Welt. In NRW war jedoch nur der helle Supermond zu sehen. Doch der hatte es in sich.