Gehälter im öffentlich-rechtlichen Fernsehen ZDF-Moderatoren verdienen Millionen – Deckelung gefordert

Sie bespaßen sonntagsmittags ein Millionenpublikum, moderieren nachmittags eine kultige Trödelshow und nehmen unter der Woche abends Spitzenpolitiker in die Mangel – und verdienen dabei bisweilen Millionengehälter. Wie die „Welt am Sonntag“ am Wochenende berichtete, kassieren bekannte ZDF-Moderatoren eine Menge Geld. Wie äußert sich das ZDF mit Sitz in Mainz zu der Recherche? Wie verhält sich Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) – sie ist Vorsitzende des ZDF-Verwaltungsrats – dazu und zu Forderungen nach Gehaltsobergrenzen und mehr Transparenz? Wir haben nachgefragt.