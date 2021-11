Gastronomie : Schnitzel teurer, Bedienung zufriedener?

Mahlzeit! Wer künftig essen gehen will, muss sich auf Preissteigerungen fürs Lieblingsschnitzel einstellen. Denn die Branche ringt um jede Fachkraft und will mit besserer Bezahlung mehr Personal gewinnen. Foto: dpa Foto: dpa/Christophe Gateau

Trier Mehr Wertschätzung fürs Personal, höhere Gehälter und damit höhere Preise an Theke und Speisetisch: So wollen Gastronomie und Hotellerie mehr Fachkräfte in die Branche locken und ihre Zukunft sichern.

„Die Zeit der Choleriker und Badewannenkapitäne ist vorbei!“ Gereon Haumann, Präsident des rheinland-pfälzischen Hotel- und Gaststättenverbands Dehoga, nimmt kein Blatt vor den Mund, wenn es darum geht, seine Branche wieder auf Vordermann zu bringen. Was den Lobbyisten dabei vor allem antreibt: Hotellerie und Gastronomie läuft das Personal scharenweise davon. Denn: Für Haumann haben viele Gastronome und Hotelliers angesichts von anderthalb Jahren Corona-Pandemie und monatelangem Lockdown die Zeichen der Zeit noch nicht erkannt.

„Wir müssen die Entlohnung von der Spülhilfe über den Azubi bis zum Chefkoch massiv erhöhen, um wieder konkurrenzfähig am Arbeitsmarkt zu werden“, sagt Haumann. Das sei zwar schmerzlich, aber nicht genug: „Wir brauchen verlässliche Dienstpläne für die Beschäftigten und mehr Wertschätzung in Form von Anreizen und Belohnungen“, sagt er und kündigt für die kommende Woche ein Sieben-Punkte-Programm an.

Info Initiativen der Branche für mehr Fachkräfte Hoganext: Modellhaft im Land ist das Projekt der Industrie- und Handelskammer (IHK) Trier für mehrAzubis in Hotellerie und Gastronomie. Bereits im Herbst 2018 ist die Kampagne mit rund 50 Teilnehmern gestartet. Neben der Schulung von Betriebsinhabern, der Entwicklung von Marketingstrategien und Tipps zur Fachkräftegewinnung geht es auch um ein Azubi-Marketing. Hintergrund ist es, mehr Jugendlichen Lust auf Berufe in Hotellerie und Gastronomie zu machen und die Ausbildung in Form von Konzepten und Strategien neu anzugehen. Working Family: Im Rahmen der Tourismusstrategie von Rheinland-Pfalz gibt es Geld aus dem Corona-Fördertopf für den Aufbau eines Unternehmensnetzwerks zur Gewinnung neuer Mitarbeiter in der Branche. Die neue Arbeitgebermarke „Working Familiy“ stellt dabei die häufig in der Branche vorzufindenden Familienunternehmen in den Vordergrund. Rund zwei Dutzend Betriebe aus der Region Trier sind mittlerweile an Bord, Tendenz steigend. Schwerpunktthemen der Qualitäsoffensive sind Nachfolgeregelung, Seminare und Personalgewinnung in Zeiten des Fachkräftemangels.

Klaus Schu, Geschäftsführer der Gewerkschaft Nahrung, Genuss, Gaststätten in der Region Trier, staunt nicht schlecht angesichts der Ankündigungen des Arbeitgebervertreters: „Da sind wir sehr gespannt.“ Immerhin habe Rheinland-Pfalz seit mehr als dreieinhalb Jahren keinen geltenden Tarifvertrag mehr, weil der Dehoga diesen aufgekündigt habe, so dass die Regeln und das Gehaltsniveau auf dem Stand von 2017 eingefroren seien. „Wir liegen derzeit auf dem Niveau der ostdeutlichen Flächenländer, was wohl alles sagt. Und das in einem Tourismus-Land wie Rheinland-Pfalz.“ Folglich hat sich laut Schu die Zahl der sozialversicherungspflicht Behäftigten seit der Corona-Krise um 20 Prozent reduziert. Zudem steht laut Schätzungen jeder dritte Betrieb auf der Kippe, weil ein Nachfolger fehlt.

Doch allein in der Pandemie die Ursache für den Personalschwund zu suchen, hält Heribert Wlhelmi, Chef der Arbeitsagentur Trer, für „zu kurz gesprungen. Der Bedarf war schon vor Corona da. Die Pandemie hat hier nur wie ein Katalysator beschleungend gewirkt“, sagt er. Und so zeigt eine Konjunkturumfrage der Industrie- und Handelskammer (IHK) Trier, dass bereits 2019 zwei Drittel der regionalen Betriebe den Fachkräftemangel als die größte Herausforderung angesehen haben, allen voran Gastronomie und Hotellerie.

In der Corona-Krise hat sich die Lage insofern verschärft, weil angesichts eines relativ geringen Grundgahlts auch nur hierauf Lohnersatzleistungen wie Kurzarbeitergeld gezahlt wurde. Für Minijobs gibt es gar kein Kurzarbeitergeld. Trinkgeld, das teilweise mindestens so hoch ist wie das Minijob-Gehalt, fällt ebenfalls nicht ins Gewicht.

Die Folge: „Durch die mehrfachen und Monate langen Schließungen und die damit verbundene Unsicherheit sowie Kurzarbeit bei vielen Mitarbeitern, ist derzeit eine große Abwanderung von Fachkräften in andere Branchen zu beobachten. Zahlreiche Unternehmen haben ihr Angebot bereits deutlich einschränken und einige Betriebe haben ihr Geschäft auch schon aufgeben müssen. Diese Situation führt zu einem Imageschaden für die gesamte Branche“, sagt Ulrich Schneider, Geschäftsführer Ausbildung bei der IHK Trier. Die Folge: Traditionsgaststätten schließen, der Mittagstisch entfällt, in Holtes dürfen ur noch Hausgäste essen.

Albrecht Ehses, verantwortlich für den Bereich Tourismus bei der IHK Trier, ergänzt: „Die ständigen Anpassungen der Corona-Verordnungen haben den Betrieben jegliche Planungssicherheit genommen.“ Auch Gereon Haumann sieht die Politik in der Pflicht: „Der Lockdown hat sieben quälend lange Monate gedauert. Und weil wir nicht planen konnten, sind die Beschäftigten in den Lebensmitteleinzel- und Versandhandel sowie in andere Corona-Gewinnerbranchen abgewandert“, sagt der Sprecher von 12 500 Betrieben im Land.

Eine typische Reaktion am Arbeitsmarkt, urteilt dagegen Agenturchef Wilhelmi: „Hier haben die Beschäftigten am Ende mit den Füßen abgestimmt, welchen Job sie annehmen wollen.“ Das zeigt auch ein Blick auf den Ausbildungsmarkt, dem Indikator für das Image der und die Zukuft der Branche: Immerhin ein Drittel der Betriebe hat weniger Lehrstellen gemeldet. Dennoch wollten fast 78 Prozent mehr Jugendliche in die Gastronomie. Allerdings bleiben angesichts von mehr Interessierten und weniger Lehrstellen immer noch fast 41 Prozent der Ausbildungsplätze unbesetzt, in der Hotellerie sind es sogar gut 47 Prozent. „Diesen Bedarf kann auch nicht die Minijob-Branche decken“, ist Wilhelmi überzeugt.

Und auch Tourismus-Experte Albrecht Ehses sagt: „Minijobber und Hifskräfte wie Studierende können zwar manchen Engpass entspannen. Aber ein professionell geführter Hotel- und Gaststättenbetrieb braucht eine Stammmannschaft aus qualifizierten Fachkräften.“ Mehrere Projekte der Wirtschaftskammer versuchen hier, für mehr Qualität in der Fachkräfteausbildung und -gewinnung zu sorgen (siehe Info). „Die Betriebe haben erkannt, dass das Finden und Binden von Mitarbeitern zu den größten Herausforderungen zählt und Respekt, Wertschtzung und eine angemessene Vergütung zählen“, sagt Ehses.

Genau da will der Dehoga ansetzen. Denn die Zeit drängt, und manchem Gastronom steht das Wasser bis zum Hals: „Wir könnten viel mehr Umsatz mit mehr Personal machen“, sagt Verbandschef Haumann. Er hat dabei den kommenden Mittwoch im Blick: „Da ist eine nächste Sondierung. Das Ziel ist, noch in diesem Jahr einen neuen Tarifvertrag abzuschließen.“

Und was bedeutet das alles für den Gast? „Das alles kostet uns Geld, viel Geld und wird sich auch in den Preislisten der Speisekarten wiederfinden. Das Schnitzel wird wohl ein gutes Stück teurer. Aber wir haben uns und unsere Arbeit zu lange unter Wert verkauft“, stellt der Dehoga-Präsident klar. Auch Arbeitsagentur und IHK sind davon überzeugt, dass die Gäste eine bessere Qualität von Produkten und Service mit ihrem Verhalten beeinflussen können. „Das schlägt sich auf dem Teller nieder“, sagt Albrecht Eheses. Und Heribert Wilhelmi ergänzt: „Als Gast gilt es, wieder stärker den Menschen als Dienstleister in den Blick zu nehmen und weniger den Preis.“