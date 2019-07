Kriminalität : Trierer Staatsanwaltschaft klagt 24-Jährigen wegen angedrohtem Amoklauf an

Trier Die Trierer Staatsanwaltschaft hat einen 24-Jährigen angeklagt, weil er im Oktober 2017 einen Amoklauf an der Uni Trier angedroht hatte.

Trier Die Polizei sprach damals von einer „herausragenden Bedrohungslage“. Im November 2017 hatte ein damals 23-Jähriger über das soziale Netzwerk Jodel einen Amoklauf für den nächsten Tag an der Uni trier angekündigt. Der Mann schrieb, dass er am nächsten Morgen eine Jura-Vorlesung im größten Hörsaal der Uni, dem Audimax mit einer halbautomatischen Waffe stürmen wolle. Zahlreiche Nutzer der Plattform sahen die Nachricht des 23-Jährigen und informierten die Polizei. Diese ermittelte in Zusammenarbeit mit dem Betreiber des Netzwerks den Nutzer und stürmte dann in der Nacht die Wohnung des Mannes und nahm diesen fest. Zunächst war unklar, ob dieser noch Komplizen hat. Am Morgen nach der Ankündigung sicherte die Polizei das Uni-Gelände weiträumig. Die Uni forderte die Studenten auf, zu Hause zu bleiben.