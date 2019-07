Kriminalität : Trierer Staatsanwaltschaft klagt 24-Jährigen wegen angedrohtem Amoklauf an

Trier Die Trierer Staatsanwaltschaft hat einen 24-Jährigen angeklagt, weil er im November 2017 einen Amoklauf an der Uni Trier angedroht hatte.

Die Polizei sprach damals von einer „herausragenden Bedrohungslage“. Im November 2017 hatte ein damals 23-Jähriger über das soziale Netzwerk Jodel einen Amoklauf für den nächsten Tag an der Uni Trier angekündigt. Der Mann schrieb, dass er am nächsten Morgen eine Jura-Vorlesung im größten Hörsaal der Uni, dem Audimax, mit einer halbautomatischen Waffe stürmen wolle. Zahlreiche Nutzer der Plattform sahen die Nachricht des 23-Jährigen und informierten die Polizei. Diese ermittelte in Zusammenarbeit mit dem Betreiber des Netzwerks den Nutzer und stürmte dann in der Nacht die Wohnung des Mannes und nahm ihn fest.