Ein verschwundenes Brautkleid sorgte in diesen Tagen für Wirbel bei Facebook. Offenbar wurden zwei Kleider in einer Reinigung in Stolberg bei Aachen vertauscht. Inzwischen ist es wieder aufgetaucht. Von Sonja Essers