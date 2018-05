später lesen Studie zu Fehltagen NRW ist die Hochburg der Blaumacher Teilen

Viele Arbeitnehmer haben offenbar kein Problem damit, an einem Brückentag krank zu feiern. Einer repräsentativen Studie zufolge passiert genau das in Nordrhein-Westfalen häufiger als in allen anderen Bundesländern.