Mehr als 10.000 Menschen haben nach Angaben der Veranstalter am Samstag in Köln gegen die EU-Urheberrechtsreform und mögliche Beschränkungen im Internet demonstriert. In Düsseldorf zogen rund 4000 Teilnehmer durch die Innenstadt.