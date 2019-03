später lesen Einsatz in mehreren Städten in NRW SEK nimmt Verdächtige wegen Terror-Verdacht am Rheinufer fest FOTO: RP / dpa FOTO: RP / dpa Teilen

Spezialkräfte der Polizei haben am Rheinufer in der Düsseldorfer Altstadt mehrere Männer überwältigt. Sie sollen einen Terroranschlag in Düsseldorf geplant haben. Von Stefani Geilhausen und Christian Schwerdtfeger