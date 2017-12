Sie ist da! - Tipps für den Start der neuen Volksfreund-App

In eigener Sache

Wir haben bei der neuen Volksfreund-App zahlreiche neue Funktionen und Verbesserungen eingebaut. Zum Beispiel einen neuen Artikellesemodus, der bei bestimmten Artikeln Zeitungslayout und bequemeres Lesen verbinden soll.

Nachfolgend haben wir die wichtigsten Fragen zur App für Sie beantwortet.

Was ändert sich?

Aus zwei mach eins! Die neue Volksfreund App vereint die beiden bisherigen Apps Volksfreund Kompakt und Volksfreund ePaper zu einer umfangreichen Multimedia-App. Die App heißt dann volksfreund in den App Stores von Google und Apple. Nutzer der Volksfreund Kompakt App bekommen die neue App einfach per Update angeboten.

Wie kann ich mich in der App einloggen?

Öffnen Sie das Menü in der Volksfreund-App. Klicken Sie dazu auf den Menü-Button (drei horizontale Linien) in der linken, oberen Ecke. Wählen Sie den Punkt Einstellungen. Sie befinden sich nun im Einstellungsmenü der App. Klicken Sie auf den Bereich „Login und Aboverwaltung“ . Sie sehen nun das Login-Formular.

Muss ich als Abonnent zusätzlich zahlen?

Nein! Als Zeitungsabonnent sind alle Inhalte frei. Melden Sie sich dazu mit Ihrem Benutzernamen und Passwort in der App unter dem Punkt „Login und Aboverwaltung“ an. Haben Sie noch keine Zugangsdaten, können Sie sich unter mein.volksfreund.de kostenlos registrieren. Bitte hinterlegen Sie hier die Abonummer während der Registrierung.

Muss ich als Abonnent für das E-Paper zusätzlich zahlen?

Ja, wenn ein reines Printabo abgeschlossen wurde. Die E-Paper Ausgabe muss dann zusätzlich abonniert werden.

Nein, wenn Sie bereits eine E-Paper Ausgabe abonniert haben, steht diese kostenfrei in der App zur Verfügung. Melden Sie sich dazu mit Ihrem Benutzernamen und Passwort in der App unter dem Punkt „Login und Aboverwaltung“ an.



Ich habe mein Passwort vergessen. Woher bekomme ich ein neues?

Falls Sie Ihr Passwort nicht mehr wissen, können Sie sich ein neues über die „Passwort-vergessen“-Funktion anfordern.

