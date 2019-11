Trier/Mainz : Trierer Frisch soll neuer Chef der Landes-AfD werden

Trier/Mainz Spektakuläre Wende vor dem heutigen Parteitag: Joachim Paul zieht seine Kandidatur nach schweren Vorwürfen und interner Kritik zurück.

(flor) Joachim Paul verzichtet beim Parteitag am Samstag in Bingen auf eine Kandidatur als rheinland-pfälzischer AfD-Chef. Das teilte der 49-Jährige unserer Zeitung am Freitag mit. Stattdessen kandidiert der Trierer Michael Frisch, der als Abgeordneter im Mainzer Landtag sitzt. „Ich habe mich nach dem Austausch mit Michael Frisch dafür entschieden, auf eine Kandidatur zu seinen Gunsten zu verzichten. Die Partei steht für mich an erster Stelle“, sagte Paul. Der Fraktionsvize im Mainzer Landtag steht unter Verdacht, vor Jahren einen Beitrag für eine NPD-nahe Zeitschrift geschrieben zu haben. Parteiintern wuchs der Druck auf Paul, der die Vorwürfe dementiert.