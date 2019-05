Wahlen : Können die Genossen ihren freien Fall stoppen?

Trier Trierer Politikwissenschaftler Markus Linden schaut auf die Ergebnisse des Wahlsonntags und mögliche Konsequenzen.

Stell dir vor, am Sonntag ist Wahltag, und niemand geht hin ... Wovor es vielen Politikern graust, einer miserablen Wahlbeteiliging, wird am 26. Mai kaum Realität werden. Vier Tage vorher deuten einige Anzeichen daraufhin, dass am Sonntag mit einer ordentlichen Wahlbeteiligung zu rechnen sein dürfte. Besonders in den zehn Bundesländern, in denen parallel zur Europawahl auch Kommunalwahlen sind. Rheinland-Pfalz gehört dazu. Hier bewerben sich nach Angaben des Landeswahlleiters 67 000 Frauen und Männer um eines von rund 32 000 Ratsmandaten.