Über 130 Kilometer Stau am Morgen in NRW

Autofahrer brauchen am Mittwochmorgen in NRW viel Geduld: Auf vielen Autobahnen gibt es Stau. Insbesonderes auf der A3 und der A40 gibt es lange Wartezeiten.

Zwischen dem Kreuz Oberhausen und dem Kreuz Kaiserberg staut es sich auf der A3 in Fahrtrichtung Köln derzeit auf acht Kilometern. Auch zwischen dem Kreuz Hilden und dem Dreieck Langenfeld stehen die Autofahrer in Richtung Köln im Stau. Auf der A40 gibt es sieben Kilometer Stau zwischen dem Dreieck Bochum-West und Essen-Kray in Fahrtrichtung Essen. (Stand 8.10 Uhr).

(lsa)