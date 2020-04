Coronavirus : Nachts in die Kita?

Die Kitas haben in der Corona-Krise dicht – sofern Eltern keine Notbetreuung brauchen. Foto: dpa/Peter Kneffel

Trier/Mainz Rundschreiben des Landes verwirrt Erzieher: In Notsituationen der Corona-Krise dürfen Kindertagesstätten auch länger öffnen.

„Die Öffnungszeiten der Kita können ausgeweitet werden. Auch Betreuung am Wochenende und an Feiertagen kann erforderlich werden. Im Bedarfsfall ist auch eine Betreuung über Nacht zu ermöglichen.“ Die Kita-Leitungen in der Region staunten nicht schlecht, als sie ein Schreiben mit diesem Inhalt Mitte vergangener Woche in ihrem Postfach fanden. Übernachtungen in der Kita? Betreuung an den Feiertagen? Solche Angebote stellen für viel Kitas ein Novum dar. Dementsprechend war die Verwunderung groß – und die Befürchtung, dass ein solches Angebot hohe Begehrlichkeiten in der Elternschaft wecken könne.

Das Schreiben stammt vom Landesamt für Soziales, Jugend und Versorgung und war nachrichtlich an die Kreisverwaltungen, kreisfreien Städte und viele weitere Institutionen, darunter auch die katholische und evangelische Kirche geschickt worden. Derzeit sind die Einrichtungen weitestgehend geschlossen, um eine weitere Ausbreitung des Covid-19-Virus zu verhindern.

In dem Schreiben geht es konkret darum, eine Notfallbetreuung für Eltern zu gewährleisten, die zu den in der dritten Corona-Bekämpfungsverordnung des Landes aufgeführten Personengruppen zählen, also unter anderem Krankenhaus-Mitarbeiter und Ärzte. Sollte in der betroffenen Kita nicht ausreichend Personal für eine Betreuung über Feiertage oder über Nacht vorhanden sein, so könne demnach Personal aus anderen Kitas eingesetzt werden.

Das Schreiben informierte die Kita-Leitungen hingegen nicht konkret darüber, welche Kitas betroffen sind und wie genau die Auswahlkriterien für die geforderte Notversorgung lauten. Viele Erzieherinnen und Erzieher fühlten sich geradezu überrumpelt. Der CDU-Landtagsabgeordnete Alexander Licht aus Brauneberg (Kreis Bernkastel-Wittlich) sagt unserer Zeitung auf Anfrage: „Die mehrfach verwirrenden Schreiben aus Mainz führen bei uns im Kreis zu Kopfschütteln. Da fehlt es in Mainz an einer – gerade mit den Landräten und Oberbürgermeistern - abgestimmten Koordination.“ Auf der Ebene der Bundesländer werde immer eine abgestimmte Handlung angemahnt, sagt Licht und moniert: „Aber im Land wird gegenüber den Kommunalen „hott“ berichtet und dann „hüh“ im Rundschreiben ausgedrückt.“

Der TV hat daher beim Landesamt nachgefragt. Pressesprecherin Sina Scherzer erinnert an die durch die Corona-Krise bislang nie da gewesene Situation, die dazu führe, dass das medizinische Personal des Landes jetzt und auch in den nächsten Wochen extrem gefragt sein werde. Deshalb soll dieses Personal mit einer Notfallbetreuung „bestmöglich unterstützt“ werden.

Deshalb habe das Landesamt für Soziales, Jugend und Versorgung mit der Regelung zur Notfallbetreuung in Kindertagesstätten an Wochenenden und über die Osterfeiertage sowie mit der Ausdehnung der täglichen Betreuungszeit die Möglichkeit geschaffen, das Personal zu unterstützen. Sina Scherzer: „Das Rundschreiben bietet eine unbürokratische Lösung für die Kitas an, wenn vor Ort den am höchsten belasteten Personen Unterstützung gewährt werden soll.“

Sie räumt aber auch ein, dass einige Empfänger das Rundschreiben offensichtlich so verstanden haben, „dass unsere Kitas nunmehr alle Nacht- und Wochenenddienst einrichten sollen. Das dies nicht bezweckt war, stellt das Landesamt in einem erneuten Rundschreiben sicher.“ Damit werde die rechtliche Grundlage dafür gelegt, dass in einer außergewöhnlichen Notsituation rechtskonform durch die Trägers der Einrichtung gehandelt werden könne. Letztlich liege die Entscheidung beim Träger als Arbeitgeber. Der soll auch die Entscheidung darüber treffen, unter welchen Voraussetzungen und in welchem Umfang eine solche Notbetreuung notwendig ist.

Für wen gilt das Angebot nun? Scherzer weiter: „Wie im Rundschreiben ausgeführt, wird ausschließlich den Eltern und sorgeberechtigten Personen eine Betreuung ihrer Kinder ermöglicht, die wegen besonders hoher Anforderung im Zusammenhang mit Corona-Infektionen an diesen Tagen arbeiten müssen. Wie immer in den Fällen der Notfallbetreuung ist, vor allem auch im Interesse der Kinder, vorrangig eine Betreuung im häuslichen Umfeld die erste Wahl.“ Diese Regelung gelte ausschließlich während der Corona-Krise.

Detlef Placzek, Präsident des Landesjugendamts, schreibt den Trägern. „Ich gehe davon aus, dass mit dieser Möglichkeit verantwortungsvoll und der aktuellen Situation angepasst, umgegangen wird.“ Unserer Zeitung gegenüber sagt er, dass er besonders in vier Kitas in Rheinland-Pfalz eine Nachfrage erwarte, in der viele Eltern auch Schichten am Wochenende oder nachts arbeiteten: die Kindertagesstätten Mutterhaus in Trier, des Bundeswehrzentralkrankenhauses in Koblenz, des städtischen Klinikums in Ludwigshafen und des Krankenhauses Maria Hilf in Bad Neuenahr.

Dort nutzten Eltern bereits stark die Notfallbetreuung in der Corona-Krise, sagt Placzek. Ulrich Schmitz, Ökonom der Borromäerinnen, bestätigt das für die Trierer Einrichtung. Bei 60 von 101 Kita-Kindern arbeiteten die Eltern im Mutterhaus. 15 bis 20 Kinder seien regelmäßig in der Notfallbetreuung, sagt Schmitz. Das sind fast bis zu 20 Prozent aller Kinder – der landesweite Schnitt, wie häufig Notfallbetreuung in Kitas genutzt werde, liegt bei 2,8 Prozent, heißt es vom Landesamt.

Die Kita des Mutterhauses will Ärzten und Pfleger die Möglichkeit bieten, ihre Kinder nachts betreuen zu lassen – wenn sie es denn anfragen. „Wir würden es machen, wenn die Nachfrage da ist. Bislang haben Eltern aber nicht angefragt“, sagt Schmitz. . Er spricht davon, dass es Räume gebe, in denen Matratzen und Feldbetten lägen, damit Kinder und Erzieher nachts in der Kita schlafen könnten, die normalerweise von 6.30 bis 18.30 Uhr geöffnet ist . „In den räumlichen Strukturen sind wir aber nicht so aufgestellt, eine nächtliche Öffnung lange zu ermöglichen.“