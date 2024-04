Debatte in der Union Distanziere sich, wer kann: Wie Landes-CDU und Wirtschaftsrat mit der heiklen Causa Homburg umgehen

Reizwort Corona: Corona ist das Reizwort in dieser Angelegenheit, die bereits Schlagzeilen weit über Rheinland-Pfalz hinaus produziert hat. Homburg wurde einer breiteren Öffentlichkeit in den Pandemie-Jahren bekannt, als er Kritik an den Eindämmungsmaßnahmen der Bundesregierung in mitunter schrille Vergleiche packte. So fühlte er sich etwa an das erinnert, was 1933 bei der Machtergreifung Adolf Hitlers geschehen sei. Auch als Impfskeptiker profilierte sich Homburg in entsprechenden Kreisen. Daran hält er offenbar bis heute fest. Erst kürzlich erklärte er in Bezug auf die Krebs-Impfforschung des Mainzer Unternehmens Biontech: „Lieber Krebs als Plörre von Biontec“. Ob er den Firmennamen im entsprechenden Posting bewusst oder aus Versehen falsch schrieb, blieb unklar.