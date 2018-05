Auto stürzt in Möhnesee - Fahrer stirbt im Wrack

Ein Mann ist am Donnerstag mit seinem Auto in einen Stausee bei Soest gefahren. Er kam ums Leben. Die Hintergründe des Unfalls sind bislang unklar.

Ein Schwächeanfall während der Fahrt sei nicht ausgeschlossen, teilte die Polizei am Abend mit. Der 51-Jährige sei mit seinem Fahrzeug nahe dem Möhnesee von einer Straße abgekommen. Das Auto durchbrach Büsche, stürzte über die steile Böschung in den See und versank.

Der Fahrer konnte sich nicht mehr befreien. Einsatzkräfte versuchten zu helfen, kamen aber ohne jede Tauchausrüstung nicht nahe genug heran. Rettungstaucher konnten den 51-Jährigen nur noch tot aus dem Wrack in mehreren Metern Tiefe bergen.

