Gruppenvergewaltigungen von Schülerinnen - Hohe Haftstrafen für junge Männer

Nach mehr als fünf Monaten ist am Montag der Prozess um Gruppenvergewaltigungen im Ruhrgebiet vor dem Essener Landgericht zu Ende gegangen. Die fünf Angeklagten müssen wegen Vergewaltigung, versuchter Vergewaltigung und sexueller Nötigung mehrere Jahre ins Gefängnis.

Die Urteile betragen zwischen drei Jahren und neun Monaten und sechs Jahre und drei Monate Haft. Die jungen Männer, 17 bis 24 Jahre alt, aus Essen, Gelsenkirchen und Wuppertal hatten sich in einer Chatgruppe bei WhatsApp zusammengeschlossen, sich dort über Schülerinnen ausgetauscht und mit den Mädchen verabredet. Nach Überzeugung des Gerichts haben sie die 16 Jahre alten Jugendlichen in ihr Auto gelockt und dann an abgelegenen Orten am Stadtrand vergewaltigt.

Die Staatsanwaltschaft hatte Jugend- und Haftstrafen von bis zu sieben Jahren und neun Monaten beantragt. Die Angeklagten hätten die Schutzlosigkeit der Schülerinnen in "perfider Art und Weise" ausgenutzt, hatte die Staatsanwältin gesagt.

Drei der Angeklagten hatten in dem Prozess Geständnisse abgelegt. Die Opfer hatten unter Ausschluss der Öffentlichkeit ausgesagt.

Ein ausführlicher Bericht zum letzten Prozesstag folgt.

„Wir spielen jetzt ein Spiel“ - Lesen Sie hier den Bericht vom Prozessauftakt im Juli 2018.

(hsr)