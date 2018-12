später lesen Verletzte in Dortmunder Thier-Galerie Böller verursachen Panik in Einkaufszentrum FOTO: dpa / Markus Wüllner FOTO: dpa / Markus Wüllner Teilen

In einem Einkaufszentrum in Dortmund haben gezündete Böller Hunderte in Angst und Schrecken versetzt. Durch den Knall gerieten zahlreiche Besucher und Kunden in Panik und verließen fluchtartig das Gebäude in der Innenstadt.