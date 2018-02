später lesen Leipzig Verwaltungsgericht vertagt Entscheidung über Fahrverbote FOTO: dpa, wil cul FOTO: dpa, wil cul Teilen

Eigentlich sollte noch am Donnerstag eine Entscheidung am Bundesverwaltungsgericht in Leipzig über Diesel-Fahrverbote für bessere Luft in Städten fallen. Am Nachmittag teilte das Gericht mit, dass die Entscheidung auf Ende Februar vertagt wird.